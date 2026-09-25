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Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE

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Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 1
Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 2
Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 3
Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 4
Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 1
  • Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 2
  • Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 3
  • Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 4
  • Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE
8 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, PS/2, HDMI, RJ-45, 3xАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
940

Описание товара Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE

Материнские платы GIGABYTE семейства Ultra Durable – это контроль качества на всех стадиях производственного процесса, высоконадежная элементная база, максимальная производительность и долговечность конечного продукта. Уникальные параметры оптимизации в режиме X3D Turbo позволяют повысить производительность игровых процессоров Ryzen 9000 X3D, а процессорам Ryzen 9000 без X3D - достичь уровня, сравнимого с Ryzen X3D. Оцените плавность игрового процесса, более высокую частоту кадров и снижение задержек благодаря инновационному режиму X3D Turbo в BIOS от GIGABYTE. Мост в будущее Уникальный арсенал аппаратных средств для интеграции системы в состав сетевой инфраструктуры нового поколения и оперативного взаимодействия с широким спектром устройств хранения данных. Идеальная платформа для самостоятельной сборки Инновационный дизайн конструктива, интуитивно понятный пользовательский интерфейс ПО и оболочки BIOS Setup, все необходимые условия для проектирования персональной системы, обладающей уникальным стилем. EZ-фиксаторы Разъем PCIe x16 с функцией быстрой разблокировки установленной платы расширения Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup Вариантивность тем фоновой заставки, комплексное AIO управление системой охлаждения, расширенный функционал Q-Flash (режим Auto Scan), реализация на уровне BIOS и программным способом.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, PS/2, HDMI, RJ-45, 3xАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнские платы GIGABYTE семейства Ultra Durable – это контроль качества на всех стадиях производственного процесса, высоконадежная элементная база, максимальная производительность и долговечность конечного продукта. Уникальные параметры оптимизации в режиме X3D Turbo позволяют повысить производительность игровых процессоров Ryzen 9000 X3D, а процессорам Ryzen 9000 без X3D - достичь уровня, сравнимого с Ryzen X3D. Оцените плавность игрового процесса, более высокую частоту кадров и снижение задержек благодаря инновационному режиму X3D Turbo в BIOS от GIGABYTE. Мост в будущее Уникальный арсенал аппаратных средств для интеграции системы в состав сетевой инфраструктуры нового поколения и оперативного взаимодействия с широким спектром устройств хранения данных. Идеальная платформа для самостоятельной сборки Инновационный дизайн конструктива, интуитивно понятный пользовательский интерфейс ПО и оболочки BIOS Setup, все необходимые условия для проектирования персональной системы, обладающей уникальным стилем. EZ-фиксаторы Разъем PCIe x16 с функцией быстрой разблокировки установленной платы расширения Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup Вариантивность тем фоновой заставки, комплексное AIO управление системой охлаждения, расширенный функционал Q-Flash (режим Auto Scan), реализация на уровне BIOS и программным способом.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


Купить Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE - по цене 8560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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