Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата AMD B840 SAM5 MATX B840M D2H 1.2 GIGABYTE
Материнские платы GIGABYTE семейства Ultra Durable – это контроль качества на всех стадиях производственного процесса, высоконадежная элементная база, максимальная производительность и долговечность конечного продукта. Уникальные параметры оптимизации в режиме X3D Turbo позволяют повысить производительность игровых процессоров Ryzen 9000 X3D, а процессорам Ryzen 9000 без X3D - достичь уровня, сравнимого с Ryzen X3D. Оцените плавность игрового процесса, более высокую частоту кадров и снижение задержек благодаря инновационному режиму X3D Turbo в BIOS от GIGABYTE. Мост в будущее Уникальный арсенал аппаратных средств для интеграции системы в состав сетевой инфраструктуры нового поколения и оперативного взаимодействия с широким спектром устройств хранения данных. Идеальная платформа для самостоятельной сборки Инновационный дизайн конструктива, интуитивно понятный пользовательский интерфейс ПО и оболочки BIOS Setup, все необходимые условия для проектирования персональной системы, обладающей уникальным стилем. EZ-фиксаторы Разъем PCIe x16 с функцией быстрой разблокировки установленной платы расширения Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup Вариантивность тем фоновой заставки, комплексное AIO управление системой охлаждения, расширенный функционал Q-Flash (режим Auto Scan), реализация на уровне BIOS и программным способом.
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