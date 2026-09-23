Материнская плата AMD B650 SAM5 MATX B650M S2H 1.4 GIGABYTE
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738929
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата AMD B650 SAM5 MATX B650M S2H 1.4 GIGABYTE
Материнская плата AMD B650 SAM5 MATX B650M S2H 1.4 GIGABYTE
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Материнская плата AMD B650 SAM5 MATX B650M S2H 1.4 GIGABYTE
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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