Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
33.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х11
Вес, кг.
1.82
Описание товара Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 7 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена двумя 14-сантиметровыми вентиляторами с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
33.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 7 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена двумя 14-сантиметровыми вентиляторами с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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