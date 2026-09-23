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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad Pro 12
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738895
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Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.68 х 173.56 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128Gb LTE Aurora Purple
Планшет TECNO с внушительным 12-дюймовым экраном и разрешением 2000x1200 отлично подходит для фильмов, игр или работы с документами — изображение яркое, чёткое, детали на высоте. Объём встроенной памяти — целых 128 Гб: архив фотографий, видеоколлекция и полезные приложения всегда под рукой. Оперативная память 8 Гб в сочетании с процессором MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает плавную работу даже при одновременном запуске нескольких задач. Аккумулятор на 10000 мА·ч позволит забыть о подзарядке на целый день. Заряжайте быстро и удобно через современный USB Type-C. Такой планшет идеален для динамичного ритма жизни, развлечений и учёбы.
Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.68 х 173.56 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет TECNO с внушительным 12-дюймовым экраном и разрешением 2000x1200 отлично подходит для фильмов, игр или работы с документами — изображение яркое, чёткое, детали на высоте. Объём встроенной памяти — целых 128 Гб: архив фотографий, видеоколлекция и полезные приложения всегда под рукой. Оперативная память 8 Гб в сочетании с процессором MediaTek Helio G100 с частотой 2,2 ГГц обеспечивает плавную работу даже при одновременном запуске нескольких задач. Аккумулятор на 10000 мА·ч позволит забыть о подзарядке на целый день. Заряжайте быстро и удобно через современный USB Type-C. Такой планшет идеален для динамичного ритма жизни, развлечений и учёбы.
Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/128Gb LTE Aurora Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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