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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738894
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Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb Moondust Grey
Планшет TECNO с огромным запасом памяти 128 Гб идеально подойдёт для хранения фильмов, игр и рабочих файлов — больше нет нужды выбирать, что удалить. Яркий экран почти 11 дюймов с разрешением 1920x1200 отлично передаёт детали и делает просмотр видео или чтение максимально комфортным. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает плавную работу приложений: планшет легко справляется с любыми задачами — от учёбы до развлечений. Ёмкий аккумулятор на 8000 мА·ч даёт свободу не думать о зарядке целый день, а стильный серый цвет эффектно подчёркивает современный образ. Для путешествий пригодится поддержка всех ключевых систем навигации: ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS — маршруты всегда под контролем.
Планшет TECNO с огромным запасом памяти 128 Гб идеально подойдёт для хранения фильмов, игр и рабочих файлов — больше нет нужды выбирать, что удалить. Яркий экран почти 11 дюймов с разрешением 1920x1200 отлично передаёт детали и делает просмотр видео или чтение максимально комфортным. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает плавную работу приложений: планшет легко справляется с любыми задачами — от учёбы до развлечений. Ёмкий аккумулятор на 8000 мА·ч даёт свободу не думать о зарядке целый день, а стильный серый цвет эффектно подчёркивает современный образ. Для путешествий пригодится поддержка всех ключевых систем навигации: ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS — маршруты всегда под контролем.
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb Moondust Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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