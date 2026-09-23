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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738893
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Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb Ice Blue
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом не только приковывает взгляд, но и радует производительностью. Большой 10,95-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и комфорт для работы, учебы или фильмов. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 позволяет запускать любимые приложения без тормозов. Встроенной памяти 128 Гб хватит для хранения фото, видео и необходимых документов. Вместительный аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — планшет надолго останется с вами без подзарядки. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS облегчит любые поездки и путешествия. Зарядка через современный USB Type-C ускоряет процесс подключения и делает использование максимально удобным. Стильный металлический корпус подчеркивает премиальный стиль и прочность устройства.
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом не только приковывает взгляд, но и радует производительностью. Большой 10,95-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и комфорт для работы, учебы или фильмов. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 позволяет запускать любимые приложения без тормозов. Встроенной памяти 128 Гб хватит для хранения фото, видео и необходимых документов. Вместительный аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — планшет надолго останется с вами без подзарядки. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS облегчит любые поездки и путешествия. Зарядка через современный USB Type-C ускоряет процесс подключения и делает использование максимально удобным. Стильный металлический корпус подчеркивает премиальный стиль и прочность устройства.
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