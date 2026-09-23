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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738892
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Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 8/256Gb LTE Moondust Grey
Планшет TECNO с 256 Гб встроенной памяти избавит от необходимости выбирать, что удалить — хватает места и для работы, и для развлечений. Мощный аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечит долгую автономность — можно не брать зарядку даже на весь день. Чёткий экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой и детализированной картинкой — идеально для фильмов и чтения. Металлический корпус не только выглядит стильно в сером цвете, но и приятно ощущается в руке. Современный процессор Qualcomm Snapdragon 685 справится с любыми задачами: от видеосвязи до игр. Надёжная система навигации сразу на 4 стандартах (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS) выручит в поездках — всегда точно знаете, где находитесь.
Планшет TECNO с 256 Гб встроенной памяти избавит от необходимости выбирать, что удалить — хватает места и для работы, и для развлечений. Мощный аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечит долгую автономность — можно не брать зарядку даже на весь день. Чёткий экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой и детализированной картинкой — идеально для фильмов и чтения. Металлический корпус не только выглядит стильно в сером цвете, но и приятно ощущается в руке. Современный процессор Qualcomm Snapdragon 685 справится с любыми задачами: от видеосвязи до игр. Надёжная система навигации сразу на 4 стандартах (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS) выручит в поездках — всегда точно знаете, где находитесь.
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 8/256Gb LTE Moondust Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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