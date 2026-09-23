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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738891
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Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 8/256Gb LTE Ice Blue
Яркий голубой планшет TECNO с диагональю экрана 10,95 дюйма создан для впечатляющих мультимедийных развлечений и продуктивной работы. Детализированное изображение с разрешением 1920x1200 погружает в любимые фильмы, игры и книги. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2,8 ГГц легко справляется с несколькими задачами одновременно — будь то потоковое видео, интернет-серфинг или учеба.
Встроенная память 256 Гб позволяет хранить фото, приложения, документы без лишних забот об экономии места. Емкий аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечивает долгие часы работы вдали от розетки: удобно брать с собой в дорогу или на учебу. Металлический корпус добавляет ощущение прочности и премиальности, а современный порт зарядки USB Type-C делает подзарядку простой и быстрой.
Четыре системы навигации — ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS — позволят всегда оставаться на верном пути, где бы вы ни находились. Планшет работает на Android, чтобы пользоваться привычными приложениями и сервисами.
Яркий голубой планшет TECNO с диагональю экрана 10,95 дюйма создан для впечатляющих мультимедийных развлечений и продуктивной работы. Детализированное изображение с разрешением 1920x1200 погружает в любимые фильмы, игры и книги. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2,8 ГГц легко справляется с несколькими задачами одновременно — будь то потоковое видео, интернет-серфинг или учеба.
Встроенная память 256 Гб позволяет хранить фото, приложения, документы без лишних забот об экономии места. Емкий аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечивает долгие часы работы вдали от розетки: удобно брать с собой в дорогу или на учебу. Металлический корпус добавляет ощущение прочности и премиальности, а современный порт зарядки USB Type-C делает подзарядку простой и быстрой.
Четыре системы навигации — ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS — позволят всегда оставаться на верном пути, где бы вы ни находились. Планшет работает на Android, чтобы пользоваться привычными приложениями и сервисами.
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 8/256Gb LTE Ice Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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