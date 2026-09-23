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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738889
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Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом сразу привлекает внимание, а прочный металлический материал говорит о долговечности устройства. На большом экране 10,95 дюйма с разрешением 1920x1200 каждая картинка выглядит живо и чётко — идеально для фильмов, чтения и работы. Просторная встроенная память 128 Гб позволяет хранить целую медиатеку, любимые приложения и рабочие файлы без лишних ограничений. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает быструю работу даже при многозадачности. Надёжная аккумуляторная батарея на 8000 мА·ч поддержит вас в поездках и путешествиях: можно работать и развлекаться целый день без подзарядки. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС вы легко найдёте путь в любой точке мира.
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом сразу привлекает внимание, а прочный металлический материал говорит о долговечности устройства. На большом экране 10,95 дюйма с разрешением 1920x1200 каждая картинка выглядит живо и чётко — идеально для фильмов, чтения и работы. Просторная встроенная память 128 Гб позволяет хранить целую медиатеку, любимые приложения и рабочие файлы без лишних ограничений. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает быструю работу даже при многозадачности. Надёжная аккумуляторная батарея на 8000 мА·ч поддержит вас в поездках и путешествиях: можно работать и развлекаться целый день без подзарядки. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС вы легко найдёте путь в любой точке мира.
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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