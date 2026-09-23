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Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272 купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738848
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Характеристики

Бренд
Seagate
Вес, г.
360

Описание товара Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272

Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272

Отзывы о товаре Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272




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Характеристики
Бренд
Seagate
Описание
Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Seagate 18TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST18000NM0272 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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