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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 738845
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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние, 738845

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Уценка
Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 240 руб.  15 298 руб. 
Начислим 1224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние
12 240 руб. -20%
15 298 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 12240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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