Оперативная память Micron 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 MTC40F2047S1RC56BB1
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
643 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738844
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Характеристики
Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Оперативная память Micron 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 MTC40F2047S1RC56BB1
Серверная память Crucial на 128 Гб — это решение для тех, кто ценит бесперебойную работу и высокую производительность. Модуль стандарта DDR5 работает на впечатляющей частоте 5600 МГц, что обеспечивает сверхбыструю обработку данных даже под серьёзными нагрузками. Поддержка ECC автоматически исправляет ошибки, сохраняя стабильность и защищённость ваших рабочих процессов. Форм-фактор DIMM позволяет вписать модуль в современные серверные платы. Питание 1.1 В делает память энергоэффективной, а большой объём идеально подходит для задач, требующих значительных вычислительных ресурсов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Серверная память Crucial на 128 Гб — это решение для тех, кто ценит бесперебойную работу и высокую производительность. Модуль стандарта DDR5 работает на впечатляющей частоте 5600 МГц, что обеспечивает сверхбыструю обработку данных даже под серьёзными нагрузками. Поддержка ECC автоматически исправляет ошибки, сохраняя стабильность и защищённость ваших рабочих процессов. Форм-фактор DIMM позволяет вписать модуль в современные серверные платы. Питание 1.1 В делает память энергоэффективной, а большой объём идеально подходит для задач, требующих значительных вычислительных ресурсов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Micron 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 MTC40F2047S1RC56BB1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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