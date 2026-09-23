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Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 MTC20F1045S1RC48BA2 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 MTC20F1045S1RC48BA2

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Память оперативная Micron DDR5 32Gb 4800 RDIMM ECC MTC20F1045S1RC48BA2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
4800
Пропускная способность
38400 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738843
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Характеристики

Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 MTC20F1045S1RC48BA2

Память Micron DDR5 объёмом 32 Гб сочетает в себе высокую производительность с технологией ECC — ваши серверы под защитой от ошибок даже под нагрузкой. Частота 4800 МГц обеспечивает уверенную работу больших проектов, а форм-фактор DIMM совместим с промышленными решениями. Скорость реакции с CAS Latency 40 отлично подходит для рабочих сценариев с интенсивными вычислениями. Энергопотребление всего 1.1 В делает эту память экономичной даже при круглосуточной эксплуатации. Надёжное решение для требовательных задач современных серверов.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 MTC20F1045S1RC48BA2




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Характеристики
Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
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Страна производитель
Китай
Описание
Память Micron DDR5 объёмом 32 Гб сочетает в себе высокую производительность с технологией ECC — ваши серверы под защитой от ошибок даже под нагрузкой. Частота 4800 МГц обеспечивает уверенную работу больших проектов, а форм-фактор DIMM совместим с промышленными решениями. Скорость реакции с CAS Latency 40 отлично подходит для рабочих сценариев с интенсивными вычислениями. Энергопотребление всего 1.1 В делает эту память экономичной даже при круглосуточной эксплуатации. Надёжное решение для требовательных задач современных серверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 MTC20F1045S1RC48BA2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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