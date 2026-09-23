Оперативная память Kingston 32GB UDIMM ECC DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56E46BD8KM-32HA
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Характеристики
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738840
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Характеристики
Бренд
Kingston
Пропускная способность
44800 Мб/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
10
Описание товара Оперативная память Kingston 32GB UDIMM ECC DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56E46BD8KM-32HA
Память Kingston с объёмом 32 Гб в каждом модуле создана для задач, где важны скорость и надёжность. Благодаря высокой тактовой частоте 5600 МГц модули справляются с большими нагрузками и быстрым обменом данных — то, что нужно современным серверам. Поддержка ECC поможет защитить систему от ошибок и сбоев, а низкое рабочее напряжение 1.1 В делает память более энергоэффективной. Стандарт DDR5 и форм-фактор DIMM гарантируют простую интеграцию в актуальные серверные платформы. CAS Latency 46 обеспечивает баланс между задержкой и производительностью — для стабильной работы ваших проектов без компромиссов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kingston
Пропускная способность
44800 Мб/с
Страна производитель
Китай
Память Kingston с объёмом 32 Гб в каждом модуле создана для задач, где важны скорость и надёжность. Благодаря высокой тактовой частоте 5600 МГц модули справляются с большими нагрузками и быстрым обменом данных — то, что нужно современным серверам. Поддержка ECC поможет защитить систему от ошибок и сбоев, а низкое рабочее напряжение 1.1 В делает память более энергоэффективной. Стандарт DDR5 и форм-фактор DIMM гарантируют простую интеграцию в актуальные серверные платформы. CAS Latency 46 обеспечивает баланс между задержкой и производительностью — для стабильной работы ваших проектов без компромиссов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Kingston 32GB UDIMM ECC DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56E46BD8KM-32HA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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