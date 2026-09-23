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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
394 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738838
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Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N
Память для серверов Hynix создана для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Форм-фактор DIMM обеспечивает отличную совместимость с современными серверными решениями. Благодаря объему 64 Гб один модуль отлично справится с ресурсоемкими задачами и большими потоками данных. Тип памяти DDR5 и частота 5600 МГц гарантируют невероятную скорость обработки, помогая серверу оставаться быстрым даже при максимальной нагрузке. Низкое напряжение 1.1 В снижает энергопотребление, а CAS Latency 46 поддерживает стабильную работу при высоких скоростях. Такой модуль станет отличной базой для масштабирования серверной инфраструктуры.
Память для серверов Hynix создана для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Форм-фактор DIMM обеспечивает отличную совместимость с современными серверными решениями. Благодаря объему 64 Гб один модуль отлично справится с ресурсоемкими задачами и большими потоками данных. Тип памяти DDR5 и частота 5600 МГц гарантируют невероятную скорость обработки, помогая серверу оставаться быстрым даже при максимальной нагрузке. Низкое напряжение 1.1 В снижает энергопотребление, а CAS Latency 46 поддерживает стабильную работу при высоких скоростях. Такой модуль станет отличной базой для масштабирования серверной инфраструктуры.
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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