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Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V HMCG94BHBRA281N купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V HMCG94BHBRA281N

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Память оперативная Hynix DDR5 64Gb 6400 RDIMM ECC HMCG94BHBRA281N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
6400
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
433 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738836
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Характеристики

Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
6400
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
23

Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V HMCG94BHBRA281N

Серверная память Hynix формата DIMM — это сочетание большой емкости и впечатляющей скорости. Один модуль на 64 Гб идеально подходит для ресурсоемких задач и виртуализации, когда требуется максимум вычислительной мощности. Частота 6400 МГц обеспечивает молниеносный обмен данными, а CAS Latency 46 помогает сбалансировать быстродействие и стабильность. Благодаря низкому напряжению питания 1.1 В модуль снижает энергозатраты, что особенно важно для серверных систем в условиях круглосуточной нагрузки.

Отзывы о товаре Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V HMCG94BHBRA281N




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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
6400
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная память Hynix формата DIMM — это сочетание большой емкости и впечатляющей скорости. Один модуль на 64 Гб идеально подходит для ресурсоемких задач и виртуализации, когда требуется максимум вычислительной мощности. Частота 6400 МГц обеспечивает молниеносный обмен данными, а CAS Latency 46 помогает сбалансировать быстродействие и стабильность. Благодаря низкому напряжению питания 1.1 В модуль снижает энергозатраты, что особенно важно для серверных систем в условиях круглосуточной нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V HMCG94BHBRA281N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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