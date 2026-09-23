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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Пропускная способность
38400 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738835
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Описание товара Оперативная память Hynix 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG78MEBRA115N
Память для серверов Hynix на базе DDR5 впечатляет не только мощной тактовой частотой 4800 МГц — это значит, что ваша система справится даже с интенсивными рабочими нагрузками без малейшей задержки. Объём одного модуля 16 ГБ идеально подходит для тех, кто ценит эффективность и вместительность в одном устройстве. Низкое напряжение питания 1.1 В обеспечит экономичность и стабильную работу даже в режиме 24/7. Поддержка ECC гарантирует дополнительный уровень надёжности, а форм-фактор DIMM — удобную интеграцию в серверные решения. CAS Latency 40 оптимально сбалансирована для вашего сервера: вычисления будут происходить быстро и без перебоев.
Память для серверов Hynix на базе DDR5 впечатляет не только мощной тактовой частотой 4800 МГц — это значит, что ваша система справится даже с интенсивными рабочими нагрузками без малейшей задержки. Объём одного модуля 16 ГБ идеально подходит для тех, кто ценит эффективность и вместительность в одном устройстве. Низкое напряжение питания 1.1 В обеспечит экономичность и стабильную работу даже в режиме 24/7. Поддержка ECC гарантирует дополнительный уровень надёжности, а форм-фактор DIMM — удобную интеграцию в серверные решения. CAS Latency 40 оптимально сбалансирована для вашего сервера: вычисления будут происходить быстро и без перебоев.
Оперативная память Hynix 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG78MEBRA115N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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