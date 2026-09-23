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Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N

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Память оперативная Hynix DDR5 64Gb 4800 RDIMM ECC HMCG94MEBRA121N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
4800
Пропускная способность
38400 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
385 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738834
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Характеристики

Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
25

Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N

Память Hynix DDR5 для серверов создана для тех, кто ценит надежную производительность и стабильность. Благодаря поддержке ECC система автоматически исправляет ошибки, что особенно важно для критичных задач и больших объемов данных. Объем модуля 64 Гб позволяет легко справляться с ресурсоёмкими приложениями, а высокая тактовая частота — 4800 МГц — обеспечивает молниеносную скорость обработки. CAS Latency 40 и низкое напряжение питания 1.1 В делают эту память не только быстрой, но и экономичной. Форм-фактор DIMM гарантирует простую установку в современные серверы. Решение для тех, кто стремится к бесперебойной работе и максимальной эффективности серверного оборудования.

Отзывы о товаре Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N




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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Память Hynix DDR5 для серверов создана для тех, кто ценит надежную производительность и стабильность. Благодаря поддержке ECC система автоматически исправляет ошибки, что особенно важно для критичных задач и больших объемов данных. Объем модуля 64 Гб позволяет легко справляться с ресурсоёмкими приложениями, а высокая тактовая частота — 4800 МГц — обеспечивает молниеносную скорость обработки. CAS Latency 40 и низкое напряжение питания 1.1 В делают эту память не только быстрой, но и экономичной. Форм-фактор DIMM гарантирует простую установку в современные серверы. Решение для тех, кто стремится к бесперебойной работе и максимальной эффективности серверного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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