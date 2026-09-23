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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
4800
Пропускная способность
38400 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
385 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738834
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Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N
Память Hynix DDR5 для серверов создана для тех, кто ценит надежную производительность и стабильность. Благодаря поддержке ECC система автоматически исправляет ошибки, что особенно важно для критичных задач и больших объемов данных. Объем модуля 64 Гб позволяет легко справляться с ресурсоёмкими приложениями, а высокая тактовая частота — 4800 МГц — обеспечивает молниеносную скорость обработки. CAS Latency 40 и низкое напряжение питания 1.1 В делают эту память не только быстрой, но и экономичной. Форм-фактор DIMM гарантирует простую установку в современные серверы. Решение для тех, кто стремится к бесперебойной работе и максимальной эффективности серверного оборудования.
Память Hynix DDR5 для серверов создана для тех, кто ценит надежную производительность и стабильность. Благодаря поддержке ECC система автоматически исправляет ошибки, что особенно важно для критичных задач и больших объемов данных. Объем модуля 64 Гб позволяет легко справляться с ресурсоёмкими приложениями, а высокая тактовая частота — 4800 МГц — обеспечивает молниеносную скорость обработки. CAS Latency 40 и низкое напряжение питания 1.1 В делают эту память не только быстрой, но и экономичной. Форм-фактор DIMM гарантирует простую установку в современные серверы. Решение для тех, кто стремится к бесперебойной работе и максимальной эффективности серверного оборудования.
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA121N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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