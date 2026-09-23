Оперативная память Hynix 48GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCGY8MGBRB231N
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
48 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738832
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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
48 Гб
Тактовая частота
5600
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Hynix 48GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCGY8MGBRB231N
Серверная память Hynix на 48 Гб создана для тех, кто ценит максимальную производительность и стабильность. Поддержка ECC гарантирует надёжную защиту от ошибок, что критично для работы важных бизнес-приложений. Тип DDR5 обеспечивает современный стандарт скорости, а внушительная тактовая частота 5600 МГц справится с самыми ресурсоёмкими задачами. Форм-фактор DIMM подойдёт для серверов последних поколений, а низкое напряжение питания — 1.1 В — делает модуль более экономичным без ущерба для мощности. CAS Latency 46 оптимально сбалансирован для стабильной и быстрой работы всей системы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
48 Гб
Тактовая частота
5600
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Серверная память Hynix на 48 Гб создана для тех, кто ценит максимальную производительность и стабильность. Поддержка ECC гарантирует надёжную защиту от ошибок, что критично для работы важных бизнес-приложений. Тип DDR5 обеспечивает современный стандарт скорости, а внушительная тактовая частота 5600 МГц справится с самыми ресурсоёмкими задачами. Форм-фактор DIMM подойдёт для серверов последних поколений, а низкое напряжение питания — 1.1 В — делает модуль более экономичным без ущерба для мощности. CAS Latency 46 оптимально сбалансирован для стабильной и быстрой работы всей системы.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Hynix 48GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCGY8MGBRB231N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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