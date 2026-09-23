Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA112N
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Характеристики
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
394 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738829
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Характеристики
Бренд
Hynix
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
CAS Latency (CL)
40
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA112N
Hynix HMCG94MEBRA112N представляет собой профессиональное решение для серверов и рабочих станций, основанное на новейшем стандарте памяти DDR5. Модуль обеспечивает высокую производительность и надежность для требовательных задач.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Hynix
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
CAS Latency (CL)
40
Страна производитель
Китай
Hynix HMCG94MEBRA112N представляет собой профессиональное решение для серверов и рабочих станций, основанное на новейшем стандарте памяти DDR5. Модуль обеспечивает высокую производительность и надежность для требовательных задач.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA112N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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