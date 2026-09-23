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Характеристики
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Пропускная способность
25600 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738827
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Описание товара Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G
Память для серверов Foxline порадует высокой скоростью работы — тактовая частота 3200 МГц позволяет уверенно справляться с большими потоками данных и сложными задачами. Большой объём модуля 32 Гб делает её отличным решением для ресурсоёмких приложений и мощных рабочих станций. Благодаря поддержке ECC вы получаете дополнительную защиту от ошибок, что важно для стабильной работы серверов. Тип памяти DDR4 и форм-фактор DIMM обеспечивают совместимость с современными серверами, а CAS Latency 22 помогает найти баланс между скоростью отклика и стабильностью. Foxline — выбор тех, кто ценит надёжность и производительность.
Память для серверов Foxline порадует высокой скоростью работы — тактовая частота 3200 МГц позволяет уверенно справляться с большими потоками данных и сложными задачами. Большой объём модуля 32 Гб делает её отличным решением для ресурсоёмких приложений и мощных рабочих станций. Благодаря поддержке ECC вы получаете дополнительную защиту от ошибок, что важно для стабильной работы серверов. Тип памяти DDR4 и форм-фактор DIMM обеспечивают совместимость с современными серверами, а CAS Latency 22 помогает найти баланс между скоростью отклика и стабильностью. Foxline — выбор тех, кто ценит надёжность и производительность.
Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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