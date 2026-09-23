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Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G

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Память оперативная Foxline DDR4 32Gb 3200 UDIMM ECC FL3200D4EU22-32G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Пропускная способность
25600 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738827
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Характеристики

Бренд
Foxline
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/с
Страна производитель
Китай
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G

Память для серверов Foxline порадует высокой скоростью работы — тактовая частота 3200 МГц позволяет уверенно справляться с большими потоками данных и сложными задачами. Большой объём модуля 32 Гб делает её отличным решением для ресурсоёмких приложений и мощных рабочих станций. Благодаря поддержке ECC вы получаете дополнительную защиту от ошибок, что важно для стабильной работы серверов. Тип памяти DDR4 и форм-фактор DIMM обеспечивают совместимость с современными серверами, а CAS Latency 22 помогает найти баланс между скоростью отклика и стабильностью. Foxline — выбор тех, кто ценит надёжность и производительность.

Отзывы о товаре Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G




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Характеристики
Бренд
Foxline
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/с
Страна производитель
Китай
Описание
Память для серверов Foxline порадует высокой скоростью работы — тактовая частота 3200 МГц позволяет уверенно справляться с большими потоками данных и сложными задачами. Большой объём модуля 32 Гб делает её отличным решением для ресурсоёмких приложений и мощных рабочих станций. Благодаря поддержке ECC вы получаете дополнительную защиту от ошибок, что важно для стабильной работы серверов. Тип памяти DDR4 и форм-фактор DIMM обеспечивают совместимость с современными серверами, а CAS Latency 22 помогает найти баланс между скоростью отклика и стабильностью. Foxline — выбор тех, кто ценит надёжность и производительность.
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Отзывы


Оперативная память Foxline 32GB DIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 FL3200D4EU22-32G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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