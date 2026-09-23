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Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0EB0-CWM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0EB0-CWM

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Память оперативная Samsung DDR5 64Gb 5600 RDIMM ECC M321R8GA0EB0-CWM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
298 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738825
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0EB0-CWM

Модуль памяти Samsung на 64 Гб — впечатляющий объём для задач, где важна высокая производительность и многозадачность. Тип DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц делает его отличным решением для современных серверов, которым требуется скорость передачи данных и стабильность работы. Поддержка ECC гарантирует надёжность и защиту данных от сбоев — критично для корпоративных и профессиональных систем. Компактный форм-фактор DIMM легко интегрируется в стандартные серверные платформы. Энергопотребление всего 1.1 В делает модуль экономичным, снижая нагрузку на энергосистему сервера. CAS Latency 46 обеспечивает сбалансированную производительность при интенсивной обработке данных.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0EB0-CWM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти Samsung на 64 Гб — впечатляющий объём для задач, где важна высокая производительность и многозадачность. Тип DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц делает его отличным решением для современных серверов, которым требуется скорость передачи данных и стабильность работы. Поддержка ECC гарантирует надёжность и защиту данных от сбоев — критично для корпоративных и профессиональных систем. Компактный форм-фактор DIMM легко интегрируется в стандартные серверные платформы. Энергопотребление всего 1.1 В делает модуль экономичным, снижая нагрузку на энергосистему сервера. CAS Latency 46 обеспечивает сбалансированную производительность при интенсивной обработке данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0EB0-CWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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