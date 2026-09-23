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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Пропускная способность
25600 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738824
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Описание товара Оперативная память Samsung 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A1K43FB2-CWEBY
Серверная память Samsung с объёмом 8 Гб — отличный выбор для надёжной и стабильной работы рабочих станций и серверов. Поддержка ECC обеспечивает дополнительную защиту данных, снижая риск сбоев и ошибок, что особенно важно для критичных задач. Стандарт DDR4 и внушительная частота 3200 МГц гарантируют высокую скорость обработки информации, а форм-фактор DIMM подходит для большинства современных серверов. Умеренное напряжение питания 1.2 В делает модуль энергоэффективным, а заявленный CAS Latency (CL 22) балансирует скорость отклика и устойчивость. Такой комплект оценят те, кто рассчитывает на производительность и качество.
Серверная память Samsung с объёмом 8 Гб — отличный выбор для надёжной и стабильной работы рабочих станций и серверов. Поддержка ECC обеспечивает дополнительную защиту данных, снижая риск сбоев и ошибок, что особенно важно для критичных задач. Стандарт DDR4 и внушительная частота 3200 МГц гарантируют высокую скорость обработки информации, а форм-фактор DIMM подходит для большинства современных серверов. Умеренное напряжение питания 1.2 В делает модуль энергоэффективным, а заявленный CAS Latency (CL 22) балансирует скорость отклика и устойчивость. Такой комплект оценят те, кто рассчитывает на производительность и качество.
Оперативная память Samsung 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A1K43FB2-CWEBY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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