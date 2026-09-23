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Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY

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Память оперативная Samsung DDR5 128Gb 5600 RDIMM ECC M321RAJA0MB0-CWMNY - фото 1
Память оперативная Samsung DDR5 128Gb 5600 RDIMM ECC M321RAJA0MB0-CWMNY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
  • Память оперативная Samsung DDR5 128Gb 5600 RDIMM ECC M321RAJA0MB0-CWMNY - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR5 128Gb 5600 RDIMM ECC M321RAJA0MB0-CWMNY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738822
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
25

Описание товара Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY

Сверхбыстрая серверная память Samsung на 128 Гб позволит раскрыть потенциал самых ресурсоёмких задач. Использование типа DDR5 и внушительной тактовой частоты 5600 МГц гарантирует мгновенный отклик даже при обработке больших потоков данных. Форм-фактор DIMM легко интегрируется в современные серверные платформы. Поддержка ECC обеспечивает надёжность работы и защиту от ошибок, что крайне важно для критичных вычислений. При всём этом модуль работает при низком напряжении 1.1 В, экономя энергопотребление вашего центра обработки данных. Высокая ёмкость — оптимальный выбор для крупных баз данных, виртуализации и задач, где важна стабильность и производительность.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхбыстрая серверная память Samsung на 128 Гб позволит раскрыть потенциал самых ресурсоёмких задач. Использование типа DDR5 и внушительной тактовой частоты 5600 МГц гарантирует мгновенный отклик даже при обработке больших потоков данных. Форм-фактор DIMM легко интегрируется в современные серверные платформы. Поддержка ECC обеспечивает надёжность работы и защиту от ошибок, что крайне важно для критичных вычислений. При всём этом модуль работает при низком напряжении 1.1 В, экономя энергопотребление вашего центра обработки данных. Высокая ёмкость — оптимальный выбор для крупных баз данных, виртуализации и задач, где важна стабильность и производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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