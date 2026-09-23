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Характеристики
Количество в упаковке
1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
275 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738818
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Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0PB0-CWM
Память для серверов Samsung — это мощное решение для современных корпоративных задач. Один модуль на 64 Гб позволит уместить обширные объёмы данных, а высокая частота 5600 МГц обеспечит стремительный обмен информацией и отличную производительность под нагрузкой. Благодаря поддержке ECC данные защищены от случайных ошибок, что особенно ценно для критически важных серверных приложений. Низкое напряжение 1.1 вольта делает модуль более экономичным, а форм-фактор DIMM гарантирует стандартное подключение к серверной материнской плате. Использование памяти нового поколения DDR5 открывает возможности для увеличения скорости работы и стабильности даже при интенсивной эксплуатации.
Память для серверов Samsung — это мощное решение для современных корпоративных задач. Один модуль на 64 Гб позволит уместить обширные объёмы данных, а высокая частота 5600 МГц обеспечит стремительный обмен информацией и отличную производительность под нагрузкой. Благодаря поддержке ECC данные защищены от случайных ошибок, что особенно ценно для критически важных серверных приложений. Низкое напряжение 1.1 вольта делает модуль более экономичным, а форм-фактор DIMM гарантирует стандартное подключение к серверной материнской плате. Использование памяти нового поколения DDR5 открывает возможности для увеличения скорости работы и стабильности даже при интенсивной эксплуатации.
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0PB0-CWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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