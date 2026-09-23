Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPWF
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
6400
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738817
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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPWF
Оперативная память Samsung формата DIMM — идеальное решение для серверов, которым требуется высокий объём и стабильность. Один модуль DDR5 на 128 Гб легко справится с обработкой сложных задач и масштабных вычислений, а частота 6400 МГц гарантирует впечатляющую скорость отклика системы. Поддержка ECC обеспечит надёжность и корректность работы, минимизируя риски ошибок при больших нагрузках. Низкое напряжение питания 1.1 В делает модуль экономичным, что особенно актуально для серверных стоек с большим количеством памяти. CAS Latency 46 — сбалансированный показатель для такого объёма и скорости.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
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Страна производитель
Китай
Оперативная память Samsung формата DIMM — идеальное решение для серверов, которым требуется высокий объём и стабильность. Один модуль DDR5 на 128 Гб легко справится с обработкой сложных задач и масштабных вычислений, а частота 6400 МГц гарантирует впечатляющую скорость отклика системы. Поддержка ECC обеспечит надёжность и корректность работы, минимизируя риски ошибок при больших нагрузках. Низкое напряжение питания 1.1 В делает модуль экономичным, что особенно актуально для серверных стоек с большим количеством памяти. CAS Latency 46 — сбалансированный показатель для такого объёма и скорости.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPWF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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