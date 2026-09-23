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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
96 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
96 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
431 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738815
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Описание товара Оперативная память Samsung 256GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RYGA0PB0-CWMCJ
Серверная память Samsung на базе DDR5 — настоящая находка для требовательных задач и крупных проектов. Увесистый объём одного модуля в 96 Гб легко справится с обработкой больших массивов данных, а высокая тактовая частота 5600 МГц обеспечивает мгновенный отклик серверов под нагрузкой. Благодаря поддержке ECC ваши данные всегда под защитой — самодиагностика устраняет ошибки на лету, делая систему надёжной. Питание 1.1 В гарантирует энергоэффективность — такой модуль не будет перегреваться даже в условиях постоянной работы. Форм-фактор DIMM упрощает установку и соответствует стандарту современных серверных платформ.
Серверная память Samsung на базе DDR5 — настоящая находка для требовательных задач и крупных проектов. Увесистый объём одного модуля в 96 Гб легко справится с обработкой больших массивов данных, а высокая тактовая частота 5600 МГц обеспечивает мгновенный отклик серверов под нагрузкой. Благодаря поддержке ECC ваши данные всегда под защитой — самодиагностика устраняет ошибки на лету, делая систему надёжной. Питание 1.1 В гарантирует энергоэффективность — такой модуль не будет перегреваться даже в условиях постоянной работы. Форм-фактор DIMM упрощает установку и соответствует стандарту современных серверных платформ.
Оперативная память Samsung 256GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RYGA0PB0-CWMCJ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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