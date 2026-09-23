Оперативная память Samsung 256GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RYGA0PB0-CWMJH
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
96 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
96 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
431 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738813
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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
96 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
96 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Оперативная память Samsung 256GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RYGA0PB0-CWMJH
Серверная память Samsung DDR5 с поддержкой ECC — выбор для стабильной и надёжной работы серьёзных систем. Большой объём модуля 96 Гб поможет справляться с ресурсоёмкими задачами и ускорит обработку данных. Высокая тактовая частота в 5600 МГц обеспечит впечатляющую скорость работы, а CAS Latency 46 оптимален для современных серверных решений. Форм-фактор DIMM подходит для большинства серверов, а напряжение питания всего 1.1 В делает модуль энергоэффективным, снижая тепловыделение и энергозатраты на обслуживание.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
96 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
96 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
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Страна производитель
Китай
Серверная память Samsung DDR5 с поддержкой ECC — выбор для стабильной и надёжной работы серьёзных систем. Большой объём модуля 96 Гб поможет справляться с ресурсоёмкими задачами и ускорит обработку данных. Высокая тактовая частота в 5600 МГц обеспечит впечатляющую скорость работы, а CAS Latency 46 оптимален для современных серверных решений. Форм-фактор DIMM подходит для большинства серверов, а напряжение питания всего 1.1 В делает модуль энергоэффективным, снижая тепловыделение и энергозатраты на обслуживание.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 256GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RYGA0PB0-CWMJH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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