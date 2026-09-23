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Оперативная память Samsung 256GB LRDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393AAG40M32-CAEC0 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 256GB LRDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393AAG40M32-CAEC0

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Память оперативная Samsung DDR4 128Gb 3200 RDIMM ECC M393AAG40M32-CAEC0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
238 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738811
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Страна производитель
Китай
Вес, г.
23

Описание товара Оперативная память Samsung 256GB LRDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393AAG40M32-CAEC0

Модуль памяти Samsung 128 ГБ, DDR4 DIMM, REG, 3200 МГц, Q4 (4Rx4), 1.2V, M393AAG40M32-CAECO

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 256GB LRDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393AAG40M32-CAEC0




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти Samsung 128 ГБ, DDR4 DIMM, REG, 3200 МГц, Q4 (4Rx4), 1.2V, M393AAG40M32-CAECO
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 256GB LRDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393AAG40M32-CAEC0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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