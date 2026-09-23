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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4G40AB3-CWE купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4G40AB3-CWE

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Память оперативная Samsung DDR4 32Gb 3200 RDIMM ECC M393A4G40AB3-CWE - фото 1
Память оперативная Samsung DDR4 32Gb 3200 RDIMM ECC M393A4G40AB3-CWE - фото 2
Память оперативная Samsung DDR4 32Gb 3200 RDIMM ECC M393A4G40AB3-CWE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество в упаковке
1 шт.
  • Память оперативная Samsung DDR4 32Gb 3200 RDIMM ECC M393A4G40AB3-CWE - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR4 32Gb 3200 RDIMM ECC M393A4G40AB3-CWE - фото 2
  • Память оперативная Samsung DDR4 32Gb 3200 RDIMM ECC M393A4G40AB3-CWE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738810
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Характеристики

Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Вес, г.
23

Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4G40AB3-CWE

Оперативная память Samsung — надёжное решение для сервера, где важна стабильность и скорость. Объём одного модуля — внушительные 32 Гб, этого хватит даже для задач с большими данными и многозадачности. Поддержка ECC минимизирует риск ошибок, что особенно важно для защиты информации и бесперебойной работы серверных приложений. Быстрая частота 3200 МГц и низкая задержка CL19 обеспечивают быстрый отклик системы. Напряжение питания 1.2 В делает модуль энергоэффективным. Форм-фактор DIMM легко интегрируется в стандартные серверные платформы на базе DDR4.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4G40AB3-CWE




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Характеристики
Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Описание
Оперативная память Samsung — надёжное решение для сервера, где важна стабильность и скорость. Объём одного модуля — внушительные 32 Гб, этого хватит даже для задач с большими данными и многозадачности. Поддержка ECC минимизирует риск ошибок, что особенно важно для защиты информации и бесперебойной работы серверных приложений. Быстрая частота 3200 МГц и низкая задержка CL19 обеспечивают быстрый отклик системы. Напряжение питания 1.2 В делает модуль энергоэффективным. Форм-фактор DIMM легко интегрируется в стандартные серверные платформы на базе DDR4.
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Отзывы


Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A4G40AB3-CWE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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