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Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние купить с доставкой в Москве, 738804
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Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние , 738804

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Уценка
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - фото 1
Уценка
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - фото 2
Уценка
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - фото 1
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - фото 2
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
8 900 руб.  10 230 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738804
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние
8 900 руб. -13%
10 230 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
4.1

Описание товара Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , колонки , кабель , документы Причина уценки : повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
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Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , колонки , кабель , документы Причина уценки : повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8900 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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