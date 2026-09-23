Лезвия Denzel 25 мм SK5 0,7 мм, 5 штук (79316)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножей
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Лезвия-5 шт; Пластиковый пенал-1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738803
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Характеристики
Бренд
Назначение
для ножей
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Лезвия-5 шт; Пластиковый пенал-1 шт
Габариты (ВxГxШ), мм
126x25x0.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
130
Описание товара Лезвия Denzel 25 мм SK5 0,7 мм, 5 штук (79316)
Лезвия Denzel 79316 шириной 25 мм, изготовленные из стали SK5 толщиной 0,7 мм, 5 шт. в упаковке, — сменные рабочие элементы для монтажных ножей соответствующего типоразмера. Подходят для разрезания твердых материалов, линолеума, пластика, гипсокартона, а также картона, пленки, обоев. Обеспечивают легкий рез. Отличаются повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с аналогами других торговых марок. Лезвия остро заточены и хорошо гнутся, могут применяться для проведения строительных и отделочных работ, а также в бытовых целях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для ножей
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Лезвия-5 шт; Пластиковый пенал-1 шт
Габариты (ВxГxШ), мм
126x25x0.7 мм
Страна производитель
Китай
Лезвия Denzel 79316 шириной 25 мм, изготовленные из стали SK5 толщиной 0,7 мм, 5 шт. в упаковке, — сменные рабочие элементы для монтажных ножей соответствующего типоразмера. Подходят для разрезания твердых материалов, линолеума, пластика, гипсокартона, а также картона, пленки, обоев. Обеспечивают легкий рез. Отличаются повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с аналогами других торговых марок. Лезвия остро заточены и хорошо гнутся, могут применяться для проведения строительных и отделочных работ, а также в бытовых целях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Лезвия Denzel 25 мм SK5 0,7 мм, 5 штук (79316) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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