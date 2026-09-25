Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893)
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Характеристики
Описание товара Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893)
Нож Gross 78893 длиной 170 мм, с обрезиненным ABS-корпусом, выдвижным сегментированным лезвием шириной 18 мм из стали SK-5 и металлической направляющей, с 5 лезвиями, предназначен для профессионального использования в ходе ремонтно-монтажных работ. Пригодится также для решения бытовых задач. Нож легко режет бумагу, картон, кожу, поможет раскроить линолеум или обои. Благодаря металлической направляющей инструмент не сломается даже при работах со значительным усилием.
Преимущества
- Износостойкость — лезвие из высококачественной японской стали SK-5 толщиной 0,6 мм долго сохраняет режущую способность.
- Долговечность — корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, поэтому инструмент устойчив к механическим воздействиям.
- Высокий рабочий ресурс — когда сегмент затупится, его достаточно отломить, после чего работу можно продолжать.
- Продуманная конструкция — благодаря рифленому упору для большого пальца лезвие легко выдвигается и задвигается.
- Эргономичность — резиновые вставки под пальцы на корпусе обеспечивают удобный хват и препятствуют выскальзыванию инструмента из руки.
- Расходники в комплекте — к ножу прилагается 5 запасных лезвий, которых хватит надолго.
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Нож Gross 78893 длиной 170 мм, с обрезиненным ABS-корпусом, выдвижным сегментированным лезвием шириной 18 мм из стали SK-5 и металлической направляющей, с 5 лезвиями, предназначен для профессионального использования в ходе ремонтно-монтажных работ. Пригодится также для решения бытовых задач. Нож легко режет бумагу, картон, кожу, поможет раскроить линолеум или обои. Благодаря металлической направляющей инструмент не сломается даже при работах со значительным усилием.
Преимущества
- Износостойкость — лезвие из высококачественной японской стали SK-5 толщиной 0,6 мм долго сохраняет режущую способность.
- Долговечность — корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, поэтому инструмент устойчив к механическим воздействиям.
- Высокий рабочий ресурс — когда сегмент затупится, его достаточно отломить, после чего работу можно продолжать.
- Продуманная конструкция — благодаря рифленому упору для большого пальца лезвие легко выдвигается и задвигается.
- Эргономичность — резиновые вставки под пальцы на корпусе обеспечивают удобный хват и препятствуют выскальзыванию инструмента из руки.
- Расходники в комплекте — к ножу прилагается 5 запасных лезвий, которых хватит надолго.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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