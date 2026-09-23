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Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004)

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Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738795
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004)

Стильный серебристый ноутбук Acer создан для тех, кто ценит баланс производительности и комфорта. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение — удобно для работы, учёбы или отдыха. Мощный процессор AMD Ryzen 5 легко справится с любыми повседневными задачами, а 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 позволят работать с несколькими приложениями одновременно без задержек. Операционная система Windows 11 Home обеспечивает современный интерфейс и максимальное удобство использования. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для офисных программ и мультимедиа.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серебристый ноутбук Acer создан для тех, кто ценит баланс производительности и комфорта. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение — удобно для работы, учёбы или отдыха. Мощный процессор AMD Ryzen 5 легко справится с любыми повседневными задачами, а 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 позволят работать с несколькими приложениями одновременно без задержек. Операционная система Windows 11 Home обеспечивает современный интерфейс и максимальное удобство использования. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для офисных программ и мультимедиа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Go AG15-21PT-R5GQ 15.6" IPS Ryzen 5 7520U 8Gb/512SSD Silver Win11Home (NX.JJJAA.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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