Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние , 738793
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Ulefone Armor Pad 3 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.36
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Тыловая камера, МП
16 + 5 + 2 Mpx
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%13 010 руб. 18 590 руб.
В наличии
Код товара: 738793
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13 010 руб. -30%
18 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Ulefone Armor Pad 3 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.36
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
32
Тыловая камера, МП
16 + 5 + 2 Mpx
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Емкость аккумулятора
33280
Габариты (ВxГxШ), мм
261.7x21.2x166.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х13
Вес, г.
560
Описание товара Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, планшет , кабель з\у, блок Причина уценки : потертости , вскрыт
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Теги товара: На Android, 128 Гб
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Ulefone Armor Pad 3 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.36
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
32
Развернуть
Тыловая камера, МП
16 + 5 + 2 Mpx
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Емкость аккумулятора
33280
Габариты (ВxГxШ), мм
261.7x21.2x166.8
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, планшет , кабель з\у, блок Причина уценки : потертости , вскрыт
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Теги товара: На Android, 128 Гб
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы
Теги товара: На Android, 128 Гб
Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - купить по цене 13010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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