Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствует
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738776
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствует
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-SOL/100 – неэкранированный кабель с одножильными проводниками из омедненного алюминия. Преимуществом материала является меньшая масса по сравнению с медью. Кабель рассчитан на эксплуатацию в жилых, офисных, производственных, торговых, складских и других помещениях. Витая пара Cablexpert UPC-5051E-SOL/100 соответствует категории 5e. Поддерживаются скорости сетевого соединения 10, 100 и 1000 Мбит/с. Изделие поставляется в бухте. Длина кабеля составляет 100 м. Витая пара защищена от механических повреждений изоляцией из ПВХ.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствует
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-SOL/100 – неэкранированный кабель с одножильными проводниками из омедненного алюминия. Преимуществом материала является меньшая масса по сравнению с медью. Кабель рассчитан на эксплуатацию в жилых, офисных, производственных, торговых, складских и других помещениях. Витая пара Cablexpert UPC-5051E-SOL/100 соответствует категории 5e. Поддерживаются скорости сетевого соединения 10, 100 и 1000 Мбит/с. Изделие поставляется в бухте. Длина кабеля составляет 100 м. Витая пара защищена от механических повреждений изоляцией из ПВХ.
Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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