Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL/100, UTP, кат.5е, 100м, серый
Витая пара Cablexpert UPC-5004E-SOL/100 подойдет для прокладки внутри помещений. Она применяется при создании сетей и подключении оснащения. Через нее происходит передача сигнала на высокой скорости. Выполнена витая пара Cablexpert UPC-5004E-SOL/100 в серой изоляции. Оплетка изготовлена из полимера, который стойко переносит условия последующей эксплуатации. Изоляция прекрасно защищает проводник, она не порвется при длительном использовании кабеля. Длина витой пары – 100 метров. Ее поставка происходит в картонной упаковке, в которой можно хранить кабель в дальнейшем. Витая пара типа UTP, без дополнительного экранирующего слоя. Проводник, расположенный внутри кабеля, изготовлен из омедненного алюминия.
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