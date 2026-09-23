Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб.
В наличии
Код товара: 738769
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный
4-парная витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT изготовлена с применением одножильного медного проводника. Кабель относится к типу SFTP: это значит, что кабель защищен не только двойным экраном из алюминиевой фольги, но и прочной проволочной оплеткой. Модель можно использовать для прокладки вне помещений. Кабель отличается значительной долговечностью и безупречной стойкостью к атмосферным воздействиям любого рода. Витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT относится к категории 5e. Кабель можно использовать для 100-мегабитных и гигабитных сетей. Витая пара поставляется на катушке, изготовленной с применением фанеры. Длина кабеля стандартна: она равна 305 м. Изоляция кабеля имеет традиционный для кабеля этого класса черный цвет.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
4-парная витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT изготовлена с применением одножильного медного проводника. Кабель относится к типу SFTP: это значит, что кабель защищен не только двойным экраном из алюминиевой фольги, но и прочной проволочной оплеткой. Модель можно использовать для прокладки вне помещений. Кабель отличается значительной долговечностью и безупречной стойкостью к атмосферным воздействиям любого рода. Витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT относится к категории 5e. Кабель можно использовать для 100-мегабитных и гигабитных сетей. Витая пара поставляется на катушке, изготовленной с применением фанеры. Длина кабеля стандартна: она равна 305 м. Изоляция кабеля имеет традиционный для кабеля этого класса черный цвет.
Купить Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - по цене 17590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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