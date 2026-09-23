Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый
Витая пара Cablexpert UPC-5004E – многожильный кабель, который будет полезен при прокладывании сетей внутри помещений. Кабель имеет гибкую, но прочную изоляцию. Изоляция имеет традиционный для кабеля такого класса и назначения серый цвет, который, в случае прокладки вне кабель-каналов, подойдет к интерьеру помещений любого назначения. Витая пара Cablexpert UPC-5004E соответствует категории 5e, и может использоваться в 100-мегабитных и гигабитных сетях. Кабель упакован в коробку, которую, благодаря ее форме, удобно транспортировать и хранить. Длина кабеля составляет 305 м: бухты кабеля достаточно для организации 3 сегментов сети максимально допустимой длины.
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