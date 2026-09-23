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Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый купить с доставкой в Москве
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Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый

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Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 1
Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 2
Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 3
Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 4
Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 5
Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 1
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 2
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 3
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 4
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 5
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738762
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - стоимость товара 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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