Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб.
В наличии
Код товара: 738751
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13 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-4-CU-OUTR – это кабель категории 5e, который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар, до 1 Гбит/с при использовании всех четырех пар. Кабель без экранирования подходит для прокладки внутри помещений и на улице. Внешняя изоляция надежно защищает контакты от попадания пыли, влаги и повреждений. Витая пара дополнена тросом для защиты проводов от провисания при протяжке и деформаций в местах изгибов.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-4-CU-OUTR – это кабель категории 5e, который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар, до 1 Гбит/с при использовании всех четырех пар. Кабель без экранирования подходит для прокладки внутри помещений и на улице. Внешняя изоляция надежно защищает контакты от попадания пыли, влаги и повреждений. Витая пара дополнена тросом для защиты проводов от провисания при протяжке и деформаций в местах изгибов.
Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный - по цене 13940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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