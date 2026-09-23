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Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый

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Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 3
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 4
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 5
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 3
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 4
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 5
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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