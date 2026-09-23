Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH,кат.5e,100м, оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 738744
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4 750 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH,кат.5e,100м, оранжевый
Соответствующая типу FTP витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100 отличается броским внешним видом: изоляция изделия имеет оранжевый цвет. Категория кабеля – 5e. Такой кабель рассчитан на установление сетевого соединения со скоростью 1 Гбит/с. Естественно, что вы сможете монтировать и 100-мегабитные сети. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100 произведена с использованием медных одножильных проводников.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Соответствующая типу FTP витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100 отличается броским внешним видом: изоляция изделия имеет оранжевый цвет. Категория кабеля – 5e. Такой кабель рассчитан на установление сетевого соединения со скоростью 1 Гбит/с. Естественно, что вы сможете монтировать и 100-мегабитные сети. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100 произведена с использованием медных одножильных проводников.
Купить Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH,кат.5e,100м, оранжевый - по цене 4750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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