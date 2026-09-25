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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 6
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 6
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738740
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
5 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
3.16

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - по цене 5260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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