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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
4 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 отлично подходит для построения локальных сетей и подключения различного оборудования. Этот кабель выполнен в черной полимерной изоляции. Использовались проверенные материалы для изготовления оболочки, она защищает проводник, не лопается и не трескается, сохраняет первоначальную форму. Качественная изоляция позволяет прокладывать витую пару вне помещения. Оболочка не боится низких температур и атмосферных осадков. Проводник изготовлен из меди, этот металл прекрасно подходит для производства витых пар. Он обладает наилучшими характеристиками, обеспечивает передачу данных на высокой скорости. Тип витой пары – FTP. Длина предоставляемого кабеля составляет 100 метров. Поставляется шнур SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 в плотной картонной коробке, в которой его можно хранить в дальнейшем.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 отлично подходит для построения локальных сетей и подключения различного оборудования. Этот кабель выполнен в черной полимерной изоляции. Использовались проверенные материалы для изготовления оболочки, она защищает проводник, не лопается и не трескается, сохраняет первоначальную форму. Качественная изоляция позволяет прокладывать витую пару вне помещения. Оболочка не боится низких температур и атмосферных осадков. Проводник изготовлен из меди, этот металл прекрасно подходит для производства витых пар. Он обладает наилучшими характеристиками, обеспечивает передачу данных на высокой скорости. Тип витой пары – FTP. Длина предоставляемого кабеля составляет 100 метров. Поставляется шнур SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 в плотной картонной коробке, в которой его можно хранить в дальнейшем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - по цене 4250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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