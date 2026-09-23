Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
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Характеристики
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 отлично подходит для построения локальных сетей и подключения различного оборудования. Этот кабель выполнен в черной полимерной изоляции. Использовались проверенные материалы для изготовления оболочки, она защищает проводник, не лопается и не трескается, сохраняет первоначальную форму. Качественная изоляция позволяет прокладывать витую пару вне помещения. Оболочка не боится низких температур и атмосферных осадков. Проводник изготовлен из меди, этот металл прекрасно подходит для производства витых пар. Он обладает наилучшими характеристиками, обеспечивает передачу данных на высокой скорости. Тип витой пары – FTP. Длина предоставляемого кабеля составляет 100 метров. Поставляется шнур SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 в плотной картонной коробке, в которой его можно хранить в дальнейшем.
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