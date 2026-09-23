Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 представляет собой сетевой кабель категории 5е, используемый при подключении компонентов локальной сети. В ней применяются одножильные медные проводники диаметром 0.51 мм, которые объединены в четыре пары и рассчитаны на передачу данных, питание устройств (PoE). Снабженный серой изоляцией кабель демонстрирует одновременно прочность и гибкость, являясь оптимальным выбором для монтажных работ в помещениях. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 принадлежит к типу FTP и поставляется в виде бухты, общая длина кабеля в которой достигает 100 метров. Такое количество сетевого кабеля позволит вам провести масштабные монтажно-сетевые работы в доме, в офисе, на предприятии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, ч...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия FPC-5051E-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH, кат....
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитКабель Cablexpert UPC-6004-SOL, UTP, кат.6, 305м, серый
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия UPC-6055-4-CU/100, кат.6, 100м, серый
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 1...
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH,кат.5e,100...
-
В наличииЦена 4 900 руб.1225 руб. в СплитКабель Cablexpert Россия FPC-5051E-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 1...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитКабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый