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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый

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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 
Начислим 289 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
13 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый

Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU длиной 305 метров предназначена для того, чтобы создать протяженную локальную сеть. Кабель отличается прочностью, надежностью, безопасностью в использовании и при этом достаточной гибкостью, чтобы отвечать поставленной цели. SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU принадлежит типу FTP и категории 5Е. Одножильный проводник выполнен из меди. Серая витая пара поставляется в заводской картонной коробке и станет полезным приобретением для офисов или производственных помещений.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU длиной 305 метров предназначена для того, чтобы создать протяженную локальную сеть. Кабель отличается прочностью, надежностью, безопасностью в использовании и при этом достаточной гибкостью, чтобы отвечать поставленной цели. SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU принадлежит типу FTP и категории 5Е. Одножильный проводник выполнен из меди. Серая витая пара поставляется в заводской картонной коробке и станет полезным приобретением для офисов или производственных помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - по цене 13490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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