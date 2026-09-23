Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
В наличии
Код товара: 738733
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Загружаем...
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Загружаем...
13 490 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU длиной 305 метров предназначена для того, чтобы создать протяженную локальную сеть. Кабель отличается прочностью, надежностью, безопасностью в использовании и при этом достаточной гибкостью, чтобы отвечать поставленной цели. SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU принадлежит типу FTP и категории 5Е. Одножильный проводник выполнен из меди. Серая витая пара поставляется в заводской картонной коробке и станет полезным приобретением для офисов или производственных помещений.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU длиной 305 метров предназначена для того, чтобы создать протяженную локальную сеть. Кабель отличается прочностью, надежностью, безопасностью в использовании и при этом достаточной гибкостью, чтобы отвечать поставленной цели. SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU принадлежит типу FTP и категории 5Е. Одножильный проводник выполнен из меди. Серая витая пара поставляется в заводской картонной коробке и станет полезным приобретением для офисов или производственных помещений.
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - по цене 13490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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