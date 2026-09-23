Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738729
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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