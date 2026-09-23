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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738728
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Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU является подходящим решением для создания надежной локальной сети большой длины. Витая пара типа UTP 4 принадлежит категории 5Е. Проводник состоит из одной жилы и выполнен из меди. Представленная витая пара поможет создать наикратчайшую связь между компьютерными устройствами. Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU выполнена в сером цвете и поставляется в картонной коробке. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров. Производителем по умолчанию подразумевается, что представленная модель является прочной, гибкой и надежной в использовании.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU является подходящим решением для создания надежной локальной сети большой длины. Витая пара типа UTP 4 принадлежит категории 5Е. Проводник состоит из одной жилы и выполнен из меди. Представленная витая пара поможет создать наикратчайшую связь между компьютерными устройствами. Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU выполнена в сером цвете и поставляется в картонной коробке. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров. Производителем по умолчанию подразумевается, что представленная модель является прочной, гибкой и надежной в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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