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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный

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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738717
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
10 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.8

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный

Витая пара SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT – великолепный выбор для специалистов, занимающихся монтажом сетей, рассчитанных на эксплуатацию вне зданий. Кабель, соответствующий категории 5e, рассчитан на обеспечение скорости передачи данных, достигающей 1 Гбит/с. При производстве изделия были использованы 4 пары одножильных проводников, изготовленных с применением высококачественной меди. Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT имеет прочную, износостойкую изоляцию черного цвета. Коробка, в которую упакована 305-метровая бухта, имеет специальное отверстие, предназначенное для намотки. На упаковке размещена информация о характеристиках кабеля.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT – великолепный выбор для специалистов, занимающихся монтажом сетей, рассчитанных на эксплуатацию вне зданий. Кабель, соответствующий категории 5e, рассчитан на обеспечение скорости передачи данных, достигающей 1 Гбит/с. При производстве изделия были использованы 4 пары одножильных проводников, изготовленных с применением высококачественной меди. Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT имеет прочную, износостойкую изоляцию черного цвета. Коробка, в которую упакована 305-метровая бухта, имеет специальное отверстие, предназначенное для намотки. На упаковке размещена информация о характеристиках кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - по цене 10300 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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